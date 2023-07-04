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МВД Чечни: по факту нападения на Милашину и Немова проводятся оперативно-разыскные действия

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Чеченские полицейские начали проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Как сообщили в региональном управлении МВД России, проводятся оперативно-разыскные действия.
МВД Чечни: по факту нападения на Милашину и Немова проводятся оперативно-разыскные действия
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«МВД по Чеченской Республике проводится проверка по факту нападения в Ахматовском районе г. Грозного на Елену Милашину и Александра Немова», — говорится в заявлении.

Отмечается, что правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому нападению.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Чеченской Республике провести проверку и представить доклад по факту нападения в Чечне на Милашину и Немова.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя ЧП, заявила, что необходимо найти и наказать виновных.

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