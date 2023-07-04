Москалькова: виновные в нападении на Милашину и Немова в Чечне должны быть наказаны
- РИА Новости
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России, должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны», — заявила омбудсмен.
Москалькова добавила, что в оказании помощи пострадавшим участвуют уполномоченные по правам человека в Чечне и в Северной Осетии Мансур Солтаев и Тамерлан Цгоев.
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Чеченской Республике провести проверку и представить доклад по факту нападения в Чечне на Милашину и Немова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о ситуации с нападением на Милашину и Немова в Грозном.