Москалькова: виновные в нападении на Милашину и Немова в Чечне должны быть наказаны

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя ситуацию с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, заявила, что необходимо найти и наказать виновных.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России, должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны», — заявила омбудсмен.

Москалькова добавила, что в оказании помощи пострадавшим участвуют уполномоченные по правам человека в Чечне и в Северной Осетии Мансур Солтаев и Тамерлан Цгоев.

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Чеченской Республике провести проверку и представить доклад по факту нападения в Чечне на Милашину и Немова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о ситуации с нападением на Милашину и Немова в Грозном.