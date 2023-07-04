Узнать больше

Омбудсмен Чечни: напавшие на Милашину и Немова передвигались на машине без номерных знаков

Короткая ссылка
Напавшие на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова пока не установлены.
Омбудсмен Чечни: напавшие на Милашину и Немова передвигались на машине без номерных знаков
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Thomas

Об этом сообщил омбудсмен Чечни Мансур Солтаев.

«На данный момент нападавшие лица не установлены. Насколько мне известно, они передвигались на автомашине без номерных знаков», — цитирует его РИА Новости.

По словам Солтаева, произошедшее может быть нацелено на дискредитацию властей Чечни.

Ранее уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев сообщил, что Немова и Милашину чартером доставят в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить