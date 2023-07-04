Омбудсмен Чечни: напавшие на Милашину и Немова передвигались на машине без номерных знаков
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Об этом сообщил омбудсмен Чечни Мансур Солтаев.
«На данный момент нападавшие лица не установлены. Насколько мне известно, они передвигались на автомашине без номерных знаков», — цитирует его РИА Новости.
По словам Солтаева, произошедшее может быть нацелено на дискредитацию властей Чечни.
Ранее уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев сообщил, что Немова и Милашину чартером доставят в Москву.