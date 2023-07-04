Омбудсмен Чечни: напавшие на Милашину и Немова передвигались на машине без номерных знаков

Напавшие на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова пока не установлены.

Об этом сообщил омбудсмен Чечни Мансур Солтаев.

«На данный момент нападавшие лица не установлены. Насколько мне известно, они передвигались на автомашине без номерных знаков», — цитирует его РИА Новости.

По словам Солтаева, произошедшее может быть нацелено на дискредитацию властей Чечни.

Ранее уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев сообщил, что Немова и Милашину чартером доставят в Москву.