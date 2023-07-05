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Депутат усомнилась в идее установки в аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании

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Полина Полетаева
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение об установлении в аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании.
Депутат усомнилась в идее установки в аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании
  • РИА Новости

Депутат отметила, что инициатива направлена на благое дело, но вместе с тем «бесперспективна».

«К сожалению, от тех проблем, которые есть на сегодняшний день у человечества, вряд ли можно избавиться стендами и какой-то дополнительной социальной рекламой. Ведь наркомания далеко не самая большая проблема. Есть проблемы ВИЧ, СПИД, абортов и т. д. И я не думаю, что все эти проблемы можно выставить на стендах в аптеках, нагрузив их тем самым дополнительными затратами, но при этом не добиться никакого результата», — считает Бессараб.

По её мнению, социальная реклама может натолкнуть молодых людей на мысль о вреде приёма нежелательных препаратов, но вряд ли подобная мера будет эффективна именно в аптеках.

К тому же, добавила парламентарий, подобная мера принесёт аптечным сетям дополнительные затраты.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть вопрос о внедрении практики обязательной установки в российских аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании, а также с контактами специализированных лечебных заведений.

Подробнее — в материале RT.

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