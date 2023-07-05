В России призвали устанавливать в аптеках стенды с информацией о профилактике наркомании

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть вопрос о внедрении практики обязательной установки в российских аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании, а также с контактами специализированных лечебных заведений. Копия обращения на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

Как пояснил депутат, наркомания также является источником распространения сопутствующих заболеваний и социальных опасностей: ВИЧ и СПИДа, гепатита, туберкулёза, беспризорности, домашнего насилия, суицидов, поэтому борьба с ней должна оставаться в зоне особого внимания государства.

По его словам, в ряде регионов в качестве частной инициативы существовала практика установки информационных стендов и боксов в аптеках, где наркозависимые могли без посредников получить информацию об организациях и о методиках избавления от наркомании.

Милонов заявил, что такая практика давала результат и многие наркоманы смогли найти способ лечения и избавления от наркотической зависимости.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о внедрении практики обязательной установки информационных стендов и/или сопутствующего информационного оборудования о профилактике наркомании и контактах специализированных лечебных заведений в помещениях российских аптек», — говорится в тексте обращения.

По мнению парламентария, данная мера не повлечёт дополнительных финансовых затрат как со стороны государства, так и со стороны владельцев бизнеса: волонтёрские, общественные и некоммерческие организации из этой среды будут готовы взять траты на себя и заниматься поддержанием их в надлежащем виде.

Ранее Милонов предложил разработать рекомендации для российских работодателей для перевода коллектива или его части (особенно людей предпенсионного возраста, страдающих хроническими заболеваниями) на дистанционную форму работы в жаркую и засушливую погоду.