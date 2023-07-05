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Школа и дом в Тёткине Курской области получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ

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В результате обстрела посёлка Тёткино Курской области школа и жилой дом получили повреждения.
Школа и дом в Тёткине Курской области получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сильные повреждения получила школа №2», — написал он в Telegram.

Кроме того, пострадал один дом.

Ранее стало известно, что два частных дома и пять автомобилей получили повреждения в городе Валуйки Белгородской области в результате обстрела ВСУ.

Также женщина получила осколочные ранения при обстреле со стороны ВСУ города Валуйки.

3 июля ВС Украины обстреляли Глушковский район Курской области, пострадал один человек.

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