Школа и дом в Тёткине Курской области получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ

В результате обстрела посёлка Тёткино Курской области школа и жилой дом получили повреждения.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сильные повреждения получила школа №2», — написал он в Telegram.

Кроме того, пострадал один дом.

Ранее стало известно, что два частных дома и пять автомобилей получили повреждения в городе Валуйки Белгородской области в результате обстрела ВСУ.

Также женщина получила осколочные ранения при обстреле со стороны ВСУ города Валуйки.

3 июля ВС Украины обстреляли Глушковский район Курской области, пострадал один человек.