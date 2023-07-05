Школа и дом в Тёткине Курской области получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Сильные повреждения получила школа №2», — написал он в Telegram.
Кроме того, пострадал один дом.
Ранее стало известно, что два частных дома и пять автомобилей получили повреждения в городе Валуйки Белгородской области в результате обстрела ВСУ.
Также женщина получила осколочные ранения при обстреле со стороны ВСУ города Валуйки.
3 июля ВС Украины обстреляли Глушковский район Курской области, пострадал один человек.