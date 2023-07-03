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Губернатор Старовойт: при обстреле Глушковского района Курской области пострадал человек

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ВС Украины обстреляли Глушковский район Курской области, пострадал один человек.
Губернатор Старовойт: при обстреле Глушковского района Курской области пострадал человек
  • РИА Новости

Об этом заявил губернатор Роман Старовойт в Telegram.

«Глушковский район сегодня подвергся обстрелам со стороны ВСУ. В селе Весёлое зафиксировали четыре прилёта», — написал он. 

По его словам, восемь прилётов также пришлось по деревне Елизаветовке. Разрушения зафиксированы на животноводческом комплексе ООО «Победа».

«Лёгкое ранение получил механизатор», — добавил Старовойт.

Ранее украинские военные обстреляли село Троицкое в Курской области, в результате в местной школе выбиты стёкла.

В результате инцидента местные жители не пострадали.

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