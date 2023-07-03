Старовойт: в Курской области при обстреле со стороны ВСУ повреждена школа
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«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. В местной школе выбиты окна», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента местные жители не пострадали.
Он отметил, что ремонт будет произведён незамедлительно.
Ранее Старовойт заявил, что один человек в селе Коренево получил лёгкое осколочное ранение при падении беспилотника ВСУ на частный дом.