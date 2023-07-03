Старовойт: в Курской области при обстреле со стороны ВСУ повреждена школа

Украинские военные обстреляли село Троицкое в Курской области, в результате в местной школе выбиты стёкла, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. В местной школе выбиты окна», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента местные жители не пострадали.

Он отметил, что ремонт будет произведён незамедлительно.

Ранее Старовойт заявил, что один человек в селе Коренево получил лёгкое осколочное ранение при падении беспилотника ВСУ на частный дом.