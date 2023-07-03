Губернатор Гладков: система ПВО сбила БПЛА над селом в Белгородской области

Система ПВО сбила беспилотник над селом Борки Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Борки», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что последствия на земле уточняются.

Ранее система ПВО сбила украинский БПЛА самолётного типа в Белгородской области.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что один человек в селе Коренево получил лёгкое осколочное ранение при падении беспилотника ВСУ на частный дом.