Губернатор Гладков: система ПВО сбила БПЛА над селом в Белгородской области
- РИА Новости
«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Борки», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что последствия на земле уточняются.
Ранее система ПВО сбила украинский БПЛА самолётного типа в Белгородской области.
Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что один человек в селе Коренево получил лёгкое осколочное ранение при падении беспилотника ВСУ на частный дом.