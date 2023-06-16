Старовойт: один человек пострадал в Курской области при падении на дом беспилотника ВСУ
- AP
«В селе Коренево на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ. В результате взрыва один из местных жителей получил лёгкие осколочные ранения», — сообщил он в своём Telegram-канале.
Врачи бригады скорой на месте оказали ему помощь, добавил Старовойт.
От госпитализации пострадавший отказался.
Кроме того, из-за взрыва повреждены окна дома.
Ранее в Курской области на площади около 2 тыс. кв. м произошёл пожар на складе для хранения пуха.
Старовойт заявил, что причиной крупного пожара на предприятии могла быть атака беспилотника.