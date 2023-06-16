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Старовойт: один человек пострадал в Курской области при падении на дом беспилотника ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что один человек в селе Коренево получил лёгкое осколочное ранение при падении беспилотника ВСУ на частный дом.
Старовойт: один человек пострадал в Курской области при падении на дом беспилотника ВСУ
  • AP

«В селе Коренево на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ. В результате взрыва один из местных жителей получил лёгкие осколочные ранения», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Врачи бригады скорой на месте оказали ему помощь, добавил Старовойт.

От госпитализации пострадавший отказался.

Кроме того, из-за взрыва повреждены окна дома.

Ранее в Курской области на площади около 2 тыс. кв. м произошёл пожар на складе для хранения пуха.

Старовойт заявил, что причиной крупного пожара на предприятии могла быть атака беспилотника.

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