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Гладков: два частных дома и пять автомобилей повреждены в Валуйках после обстрела ВСУ

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Два частных дома и пять автомобилей получили повреждения в городе Валуйки Белгородской области в результате обстрела ВСУ.
Гладков: два частных дома и пять автомобилей повреждены в Валуйках после обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей», — написал он в Telegram.

Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны.

Гладков также заявлял, что на восстановление инфраструктуры в Белгородской области после обстрелов со стороны ВСУ необходимо выделить более 20 млрд рублей.

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