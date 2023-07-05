Гладков: два частных дома и пять автомобилей повреждены в Валуйках после обстрела ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей», — написал он в Telegram.
Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны.
Гладков также заявлял, что на восстановление инфраструктуры в Белгородской области после обстрелов со стороны ВСУ необходимо выделить более 20 млрд рублей.