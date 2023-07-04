Гладков: восстановление инфраструктуры в Белгородской области требует более 20 млрд рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на восстановление инфраструктуры в регионе после обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины необходимо выделить более 20 млрд рублей.

Об этом он сказал в ходе заседания генсовета «Единой России».

Как отметил губернатор, власти приступили к восстановительным работам в регионе.

По словам Гладкова, в данный момент в Белгородской области полностью разрушены пять многоквартирных домов, 81 частный, а более чем в 1200 домах и квартирах необходимо провести ремонт.

«Общий объём, мы сейчас посчитали, предварительно, — 5 млрд рублей на восстановление жилья, 10 млрд — на восстановление предприятий, более 5 млрд на восстановление учреждений социальной сферы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что под обстрел украинских военных попало село Кукуевка в Белгородской области.