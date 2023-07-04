Гладков отстранил от должности своего заместителя из-за плохой работы в Шебекине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков освободил от должности своего заместителя Константина Полежаева за некачественную организацию восстановления в обстреливаемых украинскими боевиками населённых пунктах Шебекино и Новая Таволжанка.

Как отметил глава региона, он принял решение снять с должности Полежаева за «систематическое невыполнение своих обязанностей».

«В том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекине и Новой Таволжанке», — написал он в Telegram.

Ранее Гладков заявил, что жителям города Шебекино, покинувшим своё жильё и оказавшимся в пунктах временного размещения из-за обстрелов украинских боевиков, начнут предлагать вернуться в свои дома.