Гладков отстранил от должности своего заместителя из-за плохой работы в Шебекине
- © пресс-служба правительства Белгородской области
Как отметил глава региона, он принял решение снять с должности Полежаева за «систематическое невыполнение своих обязанностей».
«В том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекине и Новой Таволжанке», — написал он в Telegram.
Ранее Гладков заявил, что жителям города Шебекино, покинувшим своё жильё и оказавшимся в пунктах временного размещения из-за обстрелов украинских боевиков, начнут предлагать вернуться в свои дома.