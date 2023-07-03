Футбольные ворота насмерть задавили девочку в Ростовской области

Футбольные ворота насмерть придавили 11-летнюю девочку в хуторе Камышеве Зимовниковского района Ростовской области, сообщает СУ СК по региону.

«По версии следствия, 30 июня 2023 года на футбольной площадке, расположенной в хуторе Камышеве Зимовниковского района, произошло опрокидывание футбольных ворот на 11-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.

Ранее пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Как стало известно, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.

Следователи задержали приёмную мать мальчика.