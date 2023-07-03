Футбольные ворота насмерть задавили девочку в Ростовской области
- Gettyimages.ru
«По версии следствия, 30 июня 2023 года на футбольной площадке, расположенной в хуторе Камышеве Зимовниковского района, произошло опрокидывание футбольных ворот на 11-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.
Ранее пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Как стало известно, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.
Следователи задержали приёмную мать мальчика.