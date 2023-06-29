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СК: гибель мальчика в Екатеринбурге наступила вследствие бездействия должностных лиц

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Следственный комитет сообщил, что условия, способствовавшие гибели пропавшего шестилетнего мальчика в Екатеринбурге, наступили в результате бездействия должностных лиц.
СК: гибель мальчика в Екатеринбурге наступила вследствие бездействия должностных лиц
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сообщение следственного управления СК России по Свердловской области.

«По предварительным данным, в результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка, наступили условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего», — сообщили в следственном органе.

Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, которая повлекла по неосторожности смерть человека).

Следователи намерены дать правовую оценку действиям службы опеки и других должностных лиц.

Ранее пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Как стало известно, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.

Следователи задержали приёмную мать мальчика.

Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что в связи со смертью мальчика будет проведена служебная проверка местных органов опеки.

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