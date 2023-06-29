СК: гибель мальчика в Екатеринбурге наступила вследствие бездействия должностных лиц
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сообщение следственного управления СК России по Свердловской области.
«По предварительным данным, в результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка, наступили условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего», — сообщили в следственном органе.
Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, которая повлекла по неосторожности смерть человека).
Следователи намерены дать правовую оценку действиям службы опеки и других должностных лиц.
Ранее пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Как стало известно, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.
Следователи задержали приёмную мать мальчика.
Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что в связи со смертью мальчика будет проведена служебная проверка местных органов опеки.