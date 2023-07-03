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Стоматолог Тумашевич посоветовал использовать жвачку после каждого перекуса

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Стоматолог Артур Тумашевич рассказал, чем полезна жевательная резинка и рекомендовал использовать её после каждого перекуса.
Стоматолог Тумашевич посоветовал использовать жвачку после каждого перекуса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Говорит Москва».

По мнению специалиста, использование жевательной резинки и ополаскивателей имеет положительное влияние на здоровье полости рта. Жевательная резинка помогает избавиться от мягкого зубного налёта и предотвращает образование полноценной зубной бляшки.

Также стоматолог сказал, что при жевании стимулируется выработка слюны, которая способна изменить кислотность во рту. Большое количество слюны создаёт щелочную среду, что является дополнительной защитой для зубов.

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