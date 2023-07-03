Глава Фонда ОМС: система ориентируется на развитие превентивной медицины

Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин сообщил, что система ОМС в последние годы ориентируется на развитие превентивной медицины.

Он отметил, что профилактические мероприятия, в том числе регулярные медосмотры, вакцинация, позволяют предотвратить возникновение многих заболеваний и сохранить здоровье на длительный период времени.

«Поэтому в последние годы система ОМС ориентируется на развитие превентивной медицины», — заявил он в интервью ТАСС.

Ранее заместитель главы Минздрава России Андрей Плутницкий заявил, что в новых российских регионах выдали более 560 тыс. полисов ОМС.

Как сообщала НСН, на юге Москвы введут в эксплуатацию две новые поликлиники в 2023 году.