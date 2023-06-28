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Минздрав России: в новых российских регионах выдали более 560 тысяч полисов ОМС

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Заместитель главы Минздрава России Андрей Плутницкий заявил, что в новых российских регионах выдали более 560 тыс. полисов ОМС.
Минздрав России: в новых российских регионах выдали более 560 тысяч полисов ОМС
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Полисы ОМС, которые сейчас выдаются, — их уже выдано более 560 тыс. нашим новым жителям. Они могут быть использованы при получении медицинской помощи на территории всей России, что и происходит сегодня», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что медпомощь в новых регионах России до конца 2023 года осуществляется без полиса ОМС.

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