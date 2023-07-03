Собянин: алгоритм ЕМИАС проанализировал свыше 750 тысяч анкет пациентов «Здоровой Москвы»
- АГН «Москва»
- © Киселев Сергей
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.
Уточняется, что перед диспансеризацией в павильоне пациент заполняет анкету, состоящую из 40 вопросов. Результат анализирует врач и назначает консультации и исследования при необходимости.
«Сервис экономит время специалиста и помогает сосредоточиться на работе с пациентом», — отмечается в сообщении.
Любой желающий может заполнить анкету либо непосредственно в терминале, либо заранее в электронной медицинской карте — на mos.ru или в приложении «ЕМИАС.ИНФО».
Ранее, по сообщению НСН, глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сказал, что две новые поликлиники будут введены в эксплуатацию в этом году на юге столицы.