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Собянин: алгоритм ЕМИАС проанализировал свыше 750 тысяч анкет пациентов «Здоровой Москвы»

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Алгоритмы ЕМИАС проанализировали более 750 тыс. анкет пациентов программы «Здоровая Москва» за два года. Это помогло врачам выявить риски развития хронических заболеваний и вовремя начать профилактическое лечение 600 тыс. человек.
Собянин: алгоритм ЕМИАС проанализировал свыше 750 тысяч анкет пациентов «Здоровой Москвы»
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Уточняется, что перед диспансеризацией в павильоне пациент заполняет анкету, состоящую из 40 вопросов. Результат анализирует врач и назначает консультации и исследования при необходимости.

«Сервис экономит время специалиста и помогает сосредоточиться на работе с пациентом», — отмечается в сообщении.

Любой желающий может заполнить анкету либо непосредственно в терминале, либо заранее в электронной медицинской карте — на mos.ru или в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Ранее, по сообщению НСН, глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сказал, что две новые поликлиники будут введены в эксплуатацию в этом году на юге столицы.

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