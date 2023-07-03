Собянин: алгоритм ЕМИАС проанализировал свыше 750 тысяч анкет пациентов «Здоровой Москвы»

Алгоритмы ЕМИАС проанализировали более 750 тыс. анкет пациентов программы «Здоровая Москва» за два года. Это помогло врачам выявить риски развития хронических заболеваний и вовремя начать профилактическое лечение 600 тыс. человек.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Уточняется, что перед диспансеризацией в павильоне пациент заполняет анкету, состоящую из 40 вопросов. Результат анализирует врач и назначает консультации и исследования при необходимости.

«Сервис экономит время специалиста и помогает сосредоточиться на работе с пациентом», — отмечается в сообщении.

Любой желающий может заполнить анкету либо непосредственно в терминале, либо заранее в электронной медицинской карте — на mos.ru или в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Ранее, по сообщению НСН, глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сказал, что две новые поликлиники будут введены в эксплуатацию в этом году на юге столицы.