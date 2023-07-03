FinExpertiza: средняя рабочая неделя россиян увеличилась до 38 часов 30 минут в неделю
Об этом информирует РБК со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
«За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа», — говорится в публикации.
Отмечается, что увеличение часов работы связано с острой нехваткой персонала и переходом отдельных предприятий на работу в несколько смен.
Также уточняется, что прирост обеспечили женщины.
Ранее в Life.ru заявили, что 53% россиян нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня.
Также сообщалось, что почти 65% российских предпринимателей готовы работать от 12 часов в день.