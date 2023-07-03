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FinExpertiza: средняя рабочая неделя россиян увеличилась до 38 часов 30 минут в неделю

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В России рекордно выросла средняя продолжительность рабочей недели — до 38 часов 30 минут.

Об этом информирует РБК со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа», — говорится в публикации.

Отмечается, что увеличение часов работы связано с острой нехваткой персонала и переходом отдельных предприятий на работу в несколько смен.

Также уточняется, что прирост обеспечили женщины.

Ранее в Life.ru заявили, что 53% россиян нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня.

Также сообщалось, что почти 65% российских предпринимателей готовы работать от 12 часов в день.

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