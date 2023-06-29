Исследование: 53% россиян нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня

Согласно новому исследованию, 53% россиян нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня, ещё 40% заявили, что испытывают постоянное напряжение из-за чрезмерно серьёзного отношения к своим обязанностям.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на «Группу Ренессанс Страхование» и исследовательский центр «Зарплаты.ру». В опросе приняли участие 1820 жителей городов-миллионников.

Также выяснилось, что 26% опрошенных пожаловались на болезненное восприятие критики и замечаний. Нервный стресс на работе отражается на личной эффективности и выполнении задач у 21% респондентов.

Ещё 7% сообщили, что стресс приводит к тому, что нарушается коммуникация с коллегами и начальством.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.