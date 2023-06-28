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Почти 65% российских предпринимателей готовы работать от 12 часов в день

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Большинство российских предпринимателей готовы работать от 12 часов в сутки. Ещё треть (35,17%) считают, что и восьми часов работы в день достаточно для успешной деятельности.
Почти 65% российских предпринимателей готовы работать от 12 часов в день
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «Сбор Идей». Как показал опрос, большинство респондентов (64,83%) готовы тратить на работу не менее 12 часов в день. 

Кроме того, согласно данным исследования, предпринимателям для успешного открытия бизнеса необходимо обладать не только специфическими знаниями в различных сферах, но и широким набором навыков и компетенций.

В число основных навыков, по мнению респондентов, входят коммуникабельность и умение налаживать контакты с людьми (79%), организационные и управленческие способности (77%), аналитические компетенции (75%).

Они также отмечают важность умения принимать риски и быстро адаптироваться к изменяющейся ситуации (74%), анализировать рынок и конкурентов (73%).

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальной продукции столичных ремесленников.

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