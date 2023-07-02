В Новой Каховке Херсонской области увеличили штат сотрудников миграционной службы МВД
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Об этом заявили в администрации Новокаховского городского округа.
«В связи со значительным увеличением количества желающих получить гражданство России, в Новой Каховке увеличен штат сотрудников миграционной службы МВД России», — сказано в сообщении администрации в Telegram.
13 июня президент России Владимир Путин подписал закон об изъятии положений, которые рассматривают граждан ЛНР и ДНР в стране в качестве иностранцев.