В Новой Каховке Херсонской области увеличили штат сотрудников миграционной службы МВД

Штат сотрудников миграционной службы МВД России увеличили в Новой Каховке Херсонской области.

Об этом заявили в администрации Новокаховского городского округа.

«В связи со значительным увеличением количества желающих получить гражданство России, в Новой Каховке увеличен штат сотрудников миграционной службы МВД России», — сказано в сообщении администрации в Telegram.

13 июня президент России Владимир Путин подписал закон об изъятии положений, которые рассматривают граждан ЛНР и ДНР в стране в качестве иностранцев.