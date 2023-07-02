В КБР задержан пытавшийся сжечь религиозную литературу в мечети мужчина

Мужчина поджёг религиозные книги в мечети в селении в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает Духовное управление мусульман региона.

«В мечети селения Чегем Второй произошёл поджог религиозных книг. По данному факту задержан житель села, прихожанин мечети, осуществивший противоправные действия», — приводит сообщение РИА Новости.

По предварительным данным, задержанный, являющийся психически неуравновешенным человеком, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина объяснил свои действия призывами «внутреннего голоса».

Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.