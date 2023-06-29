МИД России — о сожжении Корана: безнаказанность приведёт к катастрофическим последствиям

В Министерстве иностранных дел России заявили, что безнаказанность участников сожжения Корана в Стокгольме может привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям.

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

Текст заявления размещён на сайте российского внешнеполитического ведомства. В министерстве подчеркнули, что Россия решительно отвергает потакание религиозным радикалам со стороны властей Швеции. В МИД России призвали мировое сообщество противодействовать таким нарушениям прав верующих. «Безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям», — резюмировало ведомство. Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам. Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.