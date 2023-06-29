МИД России — о сожжении Корана: безнаказанность приведёт к катастрофическим последствиям
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Текст заявления размещён на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве подчеркнули, что Россия решительно отвергает потакание религиозным радикалам со стороны властей Швеции.
В МИД России призвали мировое сообщество противодействовать таким нарушениям прав верующих.
«Безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям», — резюмировало ведомство.
Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.
Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.