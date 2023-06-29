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МИД России — о сожжении Корана: безнаказанность приведёт к катастрофическим последствиям

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что безнаказанность участников сожжения Корана в Стокгольме может привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям.
МИД России — о сожжении Корана: безнаказанность приведёт к катастрофическим последствиям
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Текст заявления размещён на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Россия решительно отвергает потакание религиозным радикалам со стороны властей Швеции.

В МИД России призвали мировое сообщество противодействовать таким нарушениям прав верующих. 

«Безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям», — резюмировало ведомство.

Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.

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