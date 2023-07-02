Володин: никто в России не поддержал попытку вооружённого мятежа

Никто в России не поддержал попытку вооружённого мятежа, общество сплотилось вокруг российского лидера Владимира Путина.

«Совершенно очевидно, 23-24 июня вошли в историю нашей страны как дни единения и консолидации общества вокруг нашего Президента Владимира Владимировича Путина», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, возникшая ситуация показала, насколько высок авторитет Путина в гражданском обществе и у военнослужащих.

Он отметил, что никто не поддержал мятеж, несмотря на возможность высказывать разные точки зрения.

Ранее первая леди Сирии Асма Асад заявила, что сирийская сторона полностью поддерживает власти России на фоне попытки мятежа 24 июня.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия всегда выходила из любых передряг и это делало её сильнее.

Утром 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» блокировали Ростов-на-Дону, а их лидер потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба ВС России.

Российский президент Владимир Путин в своём видеообращении назвал действия Группы Вагнера предательством и ударом в спину.