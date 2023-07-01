МИД Венгрии: Сийярто получал данные о мятеже «Вагнера» от министров из России и Белоруссии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто был осведомлён о ходе мятежа ЧВК «Вагнер», поскольку получал информацию напрямую от министров России и Белоруссии.

Об этом сообщил госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер.

«Во время событий министр Сийярто контактировал с заместителем премьер-министра России, министром иностранных дел России и министром иностранных дел Белоруссии», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, у Сийярто была такая достоверная информация о том, что происходит и что будет происходить, которая, предположительно, «была доступна лишь нескольким людям на мировом уровне».

Ранее первая леди Сирии Асма Асад заявила, что сирийская сторона полностью поддерживает власти России на фоне попытки мятежа 24 июня.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия всегда выходила из любых передряг и это делало её сильнее.

Утром 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» блокировали Ростов-на-Дону, а их лидер потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба ВС России.

Российский президент Владимир Путин в своём видеообращении назвал действия Группы Вагнера предательством и ударом в спину.