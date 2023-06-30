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Лавров заявил, что Россия всегда выходила из любых передряг

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Россия всегда выходила из любых передряг и это делало её сильнее, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Россия всегда из любых передряг — а это громче, чем передряги, трудно назвать, — выходила более крепкой и более сильной. Так будет и в этот раз. Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался», — сказал он.

Так министр прокомментировал недавнюю попытку мятежа в стране.

Утром 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» блокировали Ростов-на-Дону, а их лидер потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба ВС России.

Российский президент Владимир Путин в своём видеообращении назвал действия группы Вагнера предательством и ударом в спину.

Подробнее о хронологии событий — в видео RT.

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