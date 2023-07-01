Первая леди Сирии заявила о полной поддержке российских властей в связи с попыткой мятежа
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«Российские друзья без колебаний поддержали нас во время войны, которая шла у нас в стране. Поэтому мы также без колебаний поддержали и будем поддерживать наших друзей в их борьбе», — отметила она.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди во время беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку российским властям на фоне попытки мятежа 24 июня.
Подробнее о хронологии событий вокруг попытки вооружённого мятежа — в видео RT.