Путин и Моди обсудили попытку вооружённого мятежа в России

Президент России Владимир Путин обсудил с премьером Индии Нарендрой Моди попытку вооружённого мятежа в стране 24 июня.

«В связи с событиями 24 июня Нарендра Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности её граждан», — говорится в сообщении Кремля.

Утром 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» блокировали Ростов-на-Дону, а их лидер потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба ВС России.

Российский президент Владимир Путин в своём видеообращении назвал действия Группы Вагнера предательством и ударом в спину.

Подробнее о хронологии событий — в видео RT.