Дети в семье под Владимиром, показавшие на ТВ сигнал о помощи, находятся в безопасности

Дети в семье из Владимирской области, ребёнок из которой показал на телевидении жест, считающийся просьбой о помощи, находятся в безопасности, сообщила детский омбудсмен в регионе Юлия Раснянская.

«Вчера соответствующие органы с семьёй общались. Мы с уверенностью можем говорить, что дети в безопасности и чувствуют себя хорошо», — цитирует РИА Новости Раснянскую.

Она отметила, что данная семья находится под контролем аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в регионе с 2020 года.

По её словам, периодически осуществляется контроль за происходящим в семье.

Ранее девочка в эфире Первого канала показала жест с просьбой о помощи.

Также уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН высказалась о ситуации с домашним насилием над детьми. По её словам, дети не обращаются за помощью, поскольку боятся реакции взрослых.