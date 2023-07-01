Дети в семье под Владимиром, показавшие на ТВ сигнал о помощи, находятся в безопасности
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«Вчера соответствующие органы с семьёй общались. Мы с уверенностью можем говорить, что дети в безопасности и чувствуют себя хорошо», — цитирует РИА Новости Раснянскую.
Она отметила, что данная семья находится под контролем аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в регионе с 2020 года.
По её словам, периодически осуществляется контроль за происходящим в семье.
Ранее девочка в эфире Первого канала показала жест с просьбой о помощи.
Также уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН высказалась о ситуации с домашним насилием над детьми. По её словам, дети не обращаются за помощью, поскольку боятся реакции взрослых.