СК начал проверку после жеста ребёнка о помощи в эфире телеканала
Информация об этом появилась в Telegram СУ СК по региону.
«Организована проверка, будут установлены условия проживания семьи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры.
Ранее девочка в эфире Первого канала показала жест с просьбой о помощи.
Также уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова высказалась о ситуации с домашним насилием над детьми. По её словам, дети не обращаются за помощью, поскольку боятся реакции взрослых.