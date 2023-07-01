СК начал проверку после жеста ребёнка о помощи в эфире телеканала

После сюжета о семье из Владимирской области, в ходе которого ребёнок показал жест, который считается сигналом о помощи, следователи организовали проверку.

Информация об этом появилась в Telegram СУ СК по региону.

«Организована проверка, будут установлены условия проживания семьи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры.

Ранее девочка в эфире Первого канала показала жест с просьбой о помощи.

Также уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова высказалась о ситуации с домашним насилием над детьми. По её словам, дети не обращаются за помощью, поскольку боятся реакции взрослых.