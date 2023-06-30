Девочка в эфире Первого канала показала жест с просьбой о помощи

Зрители Первого канала обратили внимание, что девочка в программе «Мужское/Женское» показала жест, похожий на просьбу о помощи.

В программе рассказывали историю о семье, в которой родители борются за опеку над младшей из двух детей, передаёт РИА Новости.

На показанных кадрах старшая дочь говорила о любви к матери и обнимала младшую сестру.

Во время съёмки девочка показала жест, который может означать международный сигнал о помощи при домашнем насилии — большой палец она прижала к ладони, затем накрыла его остальными пальцами.

На ситуацию обратили внимание зрители передачи, они попросили авторов передачи разобраться в случившемся.

Карен Тунян, отчим девочки, показавшей жест о помощи, сообщил «Газете.Ru», что мать применяет физическую силу к детям.

По его словам, у уполномоченного по правам ребёнка есть заключение врача о психическом состоянии матери.

Тунян добавил, что женщина ведёт себя неадекватно, агрессивно и жестоко с детьми.

Ранее стало известно, что в Краснодаре будут судить бывшего воспитателя детского сада за насилие над детьми.

По данным следствия, с марта 2022 года по февраль текущего года женщина применяла к детям физическое и психологическое насилие из-за непослушания.