Девочка в эфире Первого канала показала жест с просьбой о помощи
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В программе рассказывали историю о семье, в которой родители борются за опеку над младшей из двух детей, передаёт РИА Новости.
На показанных кадрах старшая дочь говорила о любви к матери и обнимала младшую сестру.
Во время съёмки девочка показала жест, который может означать международный сигнал о помощи при домашнем насилии — большой палец она прижала к ладони, затем накрыла его остальными пальцами.
На ситуацию обратили внимание зрители передачи, они попросили авторов передачи разобраться в случившемся.
Карен Тунян, отчим девочки, показавшей жест о помощи, сообщил «Газете.Ru», что мать применяет физическую силу к детям.
По его словам, у уполномоченного по правам ребёнка есть заключение врача о психическом состоянии матери.
Тунян добавил, что женщина ведёт себя неадекватно, агрессивно и жестоко с детьми.
Ранее стало известно, что в Краснодаре будут судить бывшего воспитателя детского сада за насилие над детьми.
По данным следствия, с марта 2022 года по февраль текущего года женщина применяла к детям физическое и психологическое насилие из-за непослушания.