Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Девочка в эфире Первого канала показала жест с просьбой о помощи

Короткая ссылка
Зрители Первого канала обратили внимание, что девочка в программе «Мужское/Женское» показала жест, похожий на просьбу о помощи.
Девочка в эфире Первого канала показала жест с просьбой о помощи
  • Gettyimages.ru
  • © RapidEye

В программе рассказывали историю о семье, в которой родители борются за опеку над младшей из двух детей, передаёт РИА Новости.

На показанных кадрах старшая дочь говорила о любви к матери и обнимала младшую сестру.

Во время съёмки девочка показала жест, который может означать международный сигнал о помощи при домашнем насилии — большой палец она прижала к ладони, затем накрыла его остальными пальцами.

На ситуацию обратили внимание зрители передачи, они попросили авторов передачи разобраться в случившемся.

Карен Тунян, отчим девочки, показавшей жест о помощи, сообщил «Газете.Ru», что мать применяет физическую силу к детям.

По его словам, у уполномоченного по правам ребёнка есть заключение врача о психическом состоянии матери.

Тунян добавил, что женщина ведёт себя неадекватно, агрессивно и жестоко с детьми.

Ранее стало известно, что в Краснодаре будут судить бывшего воспитателя детского сада за насилие над детьми.

По данным следствия, с марта 2022 года по февраль текущего года женщина применяла к детям физическое и психологическое насилие из-за непослушания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить