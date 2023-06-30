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Иммунолог Болибок порекомендовал удалить жало после укуса пчелы

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Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что после того, как вас укусила пчела, нужно удалить жало и приложить к месту укуса холодную примочку. В больницу нужно обращаться лишь после нападения на пострадавшего множества пчёл.
Иммунолог Болибок порекомендовал удалить жало после укуса пчелы
  • Gettyimages.ru
  • © Ulrike Leone

«Если десятка полтора пчёл, то надо в больницу обращаться, потому что может быть плохо. Опять же, это не аллергическая реакция, а токсическая. Может быть нарушение сердечного ритма, головокружение, потеря сознания. Это идёт за счет болевого компонента», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, с пчёлами «шутки плохи».

Со своей стороны, врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что делать в случае укуса змеи. По его словам, не нужно бежать за помощью, поскольку интенсивное движение ускорит кровоток и распространение яда по организму.

«Вызовите помощь по телефону. Если же находитесь в зоне плохого приёма мобильной связи, без спешки, размеренно двигайтесь к ближайшему населённому пункту», — посоветовал эксперт.

Как считает Асанов, если есть возможность, нужно незамедлительно транспортировать пациента в ближайший медпункт.

Ранее терапевт, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Манило заявила, что купание в морской воде полезно для разных систем организма.

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