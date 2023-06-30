Иммунолог Манило заявила о пользе морской воды при хроническом стрессе

Терапевт, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Манило заявила, что купание в морской воде полезно для разных систем организма.

«Море положительно влияет на состояние нервной системы и подойдёт для профилактики депрессивных состояний. В состав морской воды входит бром — незаменимый помощник в борьбе с хроническим стрессом и бессонницами. Не меньшую пользу нервной системе окажет и магний», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, солнечные ванны в сочетании с морским воздухом помогут насытить организм витамином D.

Как отметила Манило, отдых на море будет полезен и для дыхательной системы.

«Каникулы на морском побережье отлично подойдут для людей с бронхитами и хронической обструктивной болезнью лёгких. Отдохнуть на море будет полезно и после пневмонии — воспаления лёгких», — добавила врач.

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