Иммунолог Манило заявила о пользе морской воды при хроническом стрессе
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«Море положительно влияет на состояние нервной системы и подойдёт для профилактики депрессивных состояний. В состав морской воды входит бром — незаменимый помощник в борьбе с хроническим стрессом и бессонницами. Не меньшую пользу нервной системе окажет и магний», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, солнечные ванны в сочетании с морским воздухом помогут насытить организм витамином D.
Как отметила Манило, отдых на море будет полезен и для дыхательной системы.
«Каникулы на морском побережье отлично подойдут для людей с бронхитами и хронической обструктивной болезнью лёгких. Отдохнуть на море будет полезно и после пневмонии — воспаления лёгких», — добавила врач.
Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала о значимости объятий в вопросе преодоления стресса.