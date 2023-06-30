Путин предложил ввести кредитные каникулы на время отпуска по уходу за ребёнком
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Возможность реализации соответствующей меры глава государства поручил продумать правительству России.
«Правительству... рассмотреть вопросы... о предоставлении заёмщику — родителю ребёнка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в части, касающейся приостановления исполнения заёмщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей», — говорится в перечне поручений Путина.
Президент также предложил увеличить размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми.
В ГД ранее предложили расширить действие программы семейной ипотеки на вторичный рынок.
Объёмы выдачи ипотечного кредитования в России увеличились на 2,2% в мае.