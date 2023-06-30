Путин предложил ввести кредитные каникулы на время отпуска по уходу за ребёнком

Президент России Владимир Путин предложил предоставить кредитные каникулы для родителей на период отпуска по уходу за ребёнком.

Возможность реализации соответствующей меры глава государства поручил продумать правительству России.

«Правительству... рассмотреть вопросы... о предоставлении заёмщику — родителю ребёнка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в части, касающейся приостановления исполнения заёмщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей», — говорится в перечне поручений Путина.

Президент также предложил увеличить размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми.

В ГД ранее предложили расширить действие программы семейной ипотеки на вторичный рынок.

Объёмы выдачи ипотечного кредитования в России увеличились на 2,2% в мае.