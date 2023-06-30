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Аналитик: ФАС рассматривает российский рекламный рынок как единый, не деля его на сегменты

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Полина Полетаева
Вице-президент АКАР Валентин Смоляков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что ФАС рассмотрела ходатайство о приобретении крупнейшим оператором наружной рекламы ООО «Стинн» (бренд Russ Outdoor) 100% уставного капитала ООО «Медиа-1 Аутдор» (бренд Gallery) и одобрила его.

Cобеседник RT отметил, что не удивлён данным решением.

«ФАС вообще на протяжении всей своей деятельности рассматривает российский рекламный рынок как единый рынок, а не делит его на сегменты. То есть не рассматривает отдельные сегменты как самостоятельные рынки», — рассказал Смоляков.

Он также напомнил, что ранее ФАС уже принимала решения, которые в рамках одного сегмента создавали крупных игроков, контролирующих большую часть того или иного сегмента.

«Но с точки зрения всего рынка это, конечно, никакая не монополия. И здесь ФАС просто действует последовательно относительно своих предыдущих решений», — заключил специалист.

Ранее ФАС одобрила ходатайство оператора рекламы «Стинн» о покупке «Медиа-1 Аутдор».

Отмечается, что сфера наружной рекламы на едином рынке рекламы в 2022 году составила примерно 8%. В ФАС заключили, что, таким образом, данная сделка не приведёт к установлению доминирующего положения ООО «Стинн» на едином рынке рекламы.

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