Аналитик: ФАС рассматривает российский рекламный рынок как единый, не деля его на сегменты
Cобеседник RT отметил, что не удивлён данным решением.
«ФАС вообще на протяжении всей своей деятельности рассматривает российский рекламный рынок как единый рынок, а не делит его на сегменты. То есть не рассматривает отдельные сегменты как самостоятельные рынки», — рассказал Смоляков.
Он также напомнил, что ранее ФАС уже принимала решения, которые в рамках одного сегмента создавали крупных игроков, контролирующих большую часть того или иного сегмента.
«Но с точки зрения всего рынка это, конечно, никакая не монополия. И здесь ФАС просто действует последовательно относительно своих предыдущих решений», — заключил специалист.
Ранее ФАС одобрила ходатайство оператора рекламы «Стинн» о покупке «Медиа-1 Аутдор».
Отмечается, что сфера наружной рекламы на едином рынке рекламы в 2022 году составила примерно 8%. В ФАС заключили, что, таким образом, данная сделка не приведёт к установлению доминирующего положения ООО «Стинн» на едином рынке рекламы.