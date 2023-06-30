CEO PPL Media Харитонов поддержал одобрение ФАС покупки «Медиа-1 Аутдор» компанией «Стинн»

Александр Харитонов, CEO PPL Media, прокомментировал в беседе с RT информацию, что Федеральная антимонопольная служба России рассмотрела ходатайство о приобретении крупнейшим оператором наружной рекламы ООО «Стинн» (бренд Russ Outdoor) 100% уставного капитала ООО «Медиа-1 Аутдор» (бренд Gallery) и одобрила его.

«Я считаю, что в этом плохого ничего нет, в целом рынок рос и продолжает расти, ёмкость рынка увеличивается. И я положительно к этому отношусь, что всё-таки для нас и для крупных игроков тоже вполне хорошая перспектива», — заявил он.

Ранее ФАС одобрила ходатайство оператора рекламы «Стинн» о покупке «Медиа-1 Аутдор».

Отмечается, что сфера наружной рекламы на едином рынке рекламы в 2022 году составила примерно 8%. В ФАС заключили, что, таким образом, данная сделка не приведёт к установлению доминирующего положения ООО «Стинн» на едином рынке рекламы.

В сообщении говорится, что нет оснований для отказа в согласовании ходатайства.

При этом компания «Стинн», учитывая озабоченность участников рынка и поступающие в ФАС обращения на тему сделки, в результате обсуждения добровольно взяла на себя обязательства по ряду ограничений.

В частности, «Стинн» обязуется не повышать цены на рекламные услуги до конца 2023 года. Компания в случае поступления Федеральной антимонопольной службе мотивированных жалоб от участников рынка будет предоставлять ФАС запрошенную документацию в течение пяти рабочих дней.

Также в течение квартала после совершения сделки компания обязуется разработать и опубликовать информацию о своих подходах к ценообразованию.