CEO PPL Media Харитонов поддержал одобрение ФАС покупки «Медиа-1 Аутдор» компанией «Стинн»
- РИА Новости
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«Я считаю, что в этом плохого ничего нет, в целом рынок рос и продолжает расти, ёмкость рынка увеличивается. И я положительно к этому отношусь, что всё-таки для нас и для крупных игроков тоже вполне хорошая перспектива», — заявил он.
Ранее ФАС одобрила ходатайство оператора рекламы «Стинн» о покупке «Медиа-1 Аутдор».
Отмечается, что сфера наружной рекламы на едином рынке рекламы в 2022 году составила примерно 8%. В ФАС заключили, что, таким образом, данная сделка не приведёт к установлению доминирующего положения ООО «Стинн» на едином рынке рекламы.
В сообщении говорится, что нет оснований для отказа в согласовании ходатайства.
При этом компания «Стинн», учитывая озабоченность участников рынка и поступающие в ФАС обращения на тему сделки, в результате обсуждения добровольно взяла на себя обязательства по ряду ограничений.
В частности, «Стинн» обязуется не повышать цены на рекламные услуги до конца 2023 года. Компания в случае поступления Федеральной антимонопольной службе мотивированных жалоб от участников рынка будет предоставлять ФАС запрошенную документацию в течение пяти рабочих дней.
Также в течение квартала после совершения сделки компания обязуется разработать и опубликовать информацию о своих подходах к ценообразованию.