ФАС одобрила ходатайство оператора рекламы «Стинн» о покупке «Медиа-1 Аутдор»

Федеральная антимонопольная служба России рассмотрела ходатайство о приобретении крупнейшим оператором наружной рекламы ООО «Стинн» (бренд Russ Outdoor) 100% уставного капитала ООО «Медиа-1 Аутдор» (бренд Gallery) и одобрила его.

Отмечается, что сфера наружной рекламы на едином рынке рекламы в 2022 году составила примерно 8%. В ФАС заключили, что таким образом данная сделка не приведёт к установлению доминирующего положения ООО «Стинн» на едином рынке рекламы.

В сообщении говорится, что нет оснований для отказа в согласовании ходатайства.

При этом компания «Стинн», учитывая озабоченность участников рынка и поступающие в ФАС обращения на тему сделки, в результате обсуждения добровольно взяла на себя обязательства по ряду ограничений.

В частности «Стинн» обязуется не повышать цены на рекламные услуги до конца 2023 года. Компания в случае поступления Федеральной антимонопольной службе мотивированных жалоб от участников рынка будет предоставлять ФАС запрошенную документацию в течение пяти рабочих дней.

Также в течение квартала после совершения сделки компания обязуется разработать и опубликовать информацию о своих подходах к ценообразованию.

«Также в городах с населением меньше 500 тыс. человек ООО «Стинн» установит цифровые билборды на имеющихся рекламных площадях в рамках существующих договоров и разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», — заявили в ФАС.

При этом антимонопольная служба проследит за влиянием сделки на рынок рекламы и проконтролирует порядок взаимодействия «Стинн» с контрагентами.