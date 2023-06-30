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Диетолог Королёва: домашнее мороженое полезно для здоровья

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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, какое мороженое является самым полезным для здоровья.
Диетолог Королёва: домашнее мороженое полезно для здоровья
  • Gettyimages.ru
  • © yumehana

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Врач уточнила, что если приготовить десерт из натуральных продуктов, то его можно считать полезным.

«Самое полезное мороженое — то, которое делается в домашних условиях», — отметила Королёва.

Среди продуктов, которые могут быть в составе, она перечислила творог, сметану, ягоды в больших количествах.

Диетолог также подчеркнула, что такой десерт будет отличным источником витаминов и белков без усилителей вкуса и трансжиров.

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