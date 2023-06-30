Диетолог Королёва: домашнее мороженое полезно для здоровья

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, какое мороженое является самым полезным для здоровья.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Врач уточнила, что если приготовить десерт из натуральных продуктов, то его можно считать полезным.

«Самое полезное мороженое — то, которое делается в домашних условиях», — отметила Королёва.

Среди продуктов, которые могут быть в составе, она перечислила творог, сметану, ягоды в больших количествах.

Диетолог также подчеркнула, что такой десерт будет отличным источником витаминов и белков без усилителей вкуса и трансжиров.

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