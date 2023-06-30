Число госпитализированных с отравлением детей из лагеря в Приамурье выросло до 18

Число госпитализированных с отравлением детей из лагеря «Белые горы» возросло до 18, сообщили власти региона.

«На вчерашнее утро семь детей было госпитализировано. Сегодня на восемь часов утра в больницах находятся 18 человек, из них один взрослый. Все заболевшие — в удовлетворительном состоянии», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

Ранее прокуратура Бурейского района Приамурья начала проверку после отравления детей в детском оздоровительном лагере «Белые горы».

26 июня URA.RU писало, что в Екатеринбурге в Уральском юридическом институте отравились десятки курсантов. По последним данным, число отравившихся достигает 58.