ТАСС: из детского лагеря «Магистраль» в Кузбассе госпитализировали 12 детей с отравлением

Из детского лагеря «Магистраль» в городе Салаир Кемеровской области госпитализировали группу из 12 детей с признаками отравления, работу лагеря приостановили.

«К 30 июня 12 детей из числа отдыхающих в лагере были госпитализированы в медицинское учреждение с подозрением на инфекционное заболевание», — сообщили ТАСС в пресс-службе Западной-Сибирской железной дороги.

Ранее прокуратура Бурейского района Приамурья начала проверку после отравления детей в детском оздоровительном лагере «Белые горы».

Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что причиной отравления детей в лагере «Белые горы» стал норовирус: три сотрудника пищеблока скрыли имеющиеся у них признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи.