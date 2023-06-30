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ТАСС: из детского лагеря «Магистраль» в Кузбассе госпитализировали 12 детей с отравлением

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Из детского лагеря «Магистраль» в городе Салаир Кемеровской области госпитализировали группу из 12 детей с признаками отравления, работу лагеря приостановили.
ТАСС: из детского лагеря «Магистраль» в Кузбассе госпитализировали 12 детей с отравлением
  • РИА Новости

«К 30 июня 12 детей из числа отдыхающих в лагере были госпитализированы в медицинское учреждение с подозрением на инфекционное заболевание», — сообщили ТАСС в пресс-службе Западной-Сибирской железной дороги.

Ранее прокуратура Бурейского района Приамурья начала проверку после отравления детей в детском оздоровительном лагере «Белые горы».

Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что причиной отравления детей в лагере «Белые горы» стал норовирус: три сотрудника пищеблока скрыли имеющиеся у них признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи.

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