Роспотребнадзор выявил норовирусную инфекцию в амурском лагере «Белые горы»
- РИА Новости
«Причиной вспышки заболеваемости стал норовирус», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным российского ведомства, источником заболевания были три сотрудника пищеблока. Они скрыли имеющиеся у них признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи.
Вместе с этим на пищеблоке выявлены многочисленные нарушения санитарных правил.
Также в Роспотребнадзоре уточнили, что симптомы заболевания выявили у 86 детей, при этом десять были госпитализированы. Всего в лагере отдыхали 275 детей.
Деятельность лагеря приостановлена.
Ранее прокуратура Бурейского района Приамурья начала проверку после отравления 70 детей в детском оздоровительном лагере «Белые горы».
26 июня URA.RU писало, что в Екатеринбурге в Уральском юридическом институте отравились десятки курсантов. По последним данным, число отравившихся достигает 58.