Роспотребнадзор выявил норовирусную инфекцию в амурском лагере «Белые горы»

Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что причиной отравления детей в лагере «Белые горы» стал норовирус.

«Причиной вспышки заболеваемости стал норовирус», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным российского ведомства, источником заболевания были три сотрудника пищеблока. Они скрыли имеющиеся у них признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи.

Вместе с этим на пищеблоке выявлены многочисленные нарушения санитарных правил.

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что симптомы заболевания выявили у 86 детей, при этом десять были госпитализированы. Всего в лагере отдыхали 275 детей.

Деятельность лагеря приостановлена.

Ранее прокуратура Бурейского района Приамурья начала проверку после отравления 70 детей в детском оздоровительном лагере «Белые горы».

26 июня URA.RU писало, что в Екатеринбурге в Уральском юридическом институте отравились десятки курсантов. По последним данным, число отравившихся достигает 58.