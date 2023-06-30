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В Совфеде предложили создать «ОСАГО для IT»

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Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин заявил, что в России необходимо создать «ОСАГО для IT».

Об этом информирует РИА Новости.

«Создание рынка страхования от киберугроз в России — важная инициатива, которая может существенно улучшить кибербезопасность в стране», — сказал Шейкин.

По его словам, страхование от киберугроз будет обеспечивать защиту компаний в случае кибератак и утечек данных.

Отмечается, что соответствующие рекомендации направлены в Минцифры и Центробанк.

Ранее эксперт в сфере кибербезопасности и права в ИТ Евгений Царёв выразил мнение, что в России в 2024 году могут появиться кибератаки со стороны ИИ.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться.

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