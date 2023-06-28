Специалист Царёв: в России в 2024 году могут появиться кибератаки со стороны ИИ
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Искусственный интеллект — революционная технология, которая может изменить весь мир, заявил IT-специалист Царёв в беседе с РИАМО.
«Простой пример — ИИ уже сейчас используют для планирования и реализации оптимального вектора кибератаки. С его помощью можно идеально сочетать различные методы атак для того, чтобы успешно достичь цели. ИИ отлично находит оптимальные варианты. Государство хочет контролировать происходящее, и это правильно», — рассказал специалист.
При этом Царёв отметил, что государственные законы не должны ограничивать развитие этой отрасли.
По его мнению, очень важно инвестировать в эту сферу.
В свою очередь, «Известия» сообщили, что юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Софья Шарыпова выразила мнение о том, что в России необходимо ввести закон о регулировании искусственного интеллекта.