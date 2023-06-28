Специалист Царёв: в России в 2024 году могут появиться кибератаки со стороны ИИ

Эксперт в сфере кибербезопасности и права в ИТ, управляющий RTM Group Евгений Царёв выразил мнение, что в России в 2024 году искусственный интеллект (ИИ) сможет самостоятельно проводить кибератаки.

Искусственный интеллект — революционная технология, которая может изменить весь мир, заявил IT-специалист Царёв в беседе с РИАМО.

«Простой пример — ИИ уже сейчас используют для планирования и реализации оптимального вектора кибератаки. С его помощью можно идеально сочетать различные методы атак для того, чтобы успешно достичь цели. ИИ отлично находит оптимальные варианты. Государство хочет контролировать происходящее, и это правильно», — рассказал специалист.

При этом Царёв отметил, что государственные законы не должны ограничивать развитие этой отрасли.

По его мнению, очень важно инвестировать в эту сферу.

В свою очередь, «Известия» сообщили, что юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Софья Шарыпова выразила мнение о том, что в России необходимо ввести закон о регулировании искусственного интеллекта.