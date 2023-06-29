СК возбудил дело по факту отравления детей в лагере в Приамурье

В СК России по Амурской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту отравления детей в лагере «Белые горы».

«Бурейским межрайонным следственным отделом... принято к производству уголовное дело, возбуждённое органами внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»)», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее прокуратура Бурейского района Приамурья начала проверку после отравления детей в детском оздоровительном лагере «Белые горы».

Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что причиной отравления детей в лагере «Белые горы» стал норовирус: три сотрудника пищеблока скрыли имеющиеся у них признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи.