СК возбудил дело по факту отравления детей в лагере в Приамурье
- РИА Новости
«Бурейским межрайонным следственным отделом... принято к производству уголовное дело, возбуждённое органами внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»)», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее прокуратура Бурейского района Приамурья начала проверку после отравления детей в детском оздоровительном лагере «Белые горы».
Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что причиной отравления детей в лагере «Белые горы» стал норовирус: три сотрудника пищеблока скрыли имеющиеся у них признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи.