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СК возбудил дело по факту отравления детей в лагере в Приамурье

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В СК России по Амурской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту отравления детей в лагере «Белые горы».
СК возбудил дело по факту отравления детей в лагере в Приамурье
  • РИА Новости

«Бурейским межрайонным следственным отделом... принято к производству уголовное дело, возбуждённое органами внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»)», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее прокуратура Бурейского района Приамурья начала проверку после отравления детей в детском оздоровительном лагере «Белые горы».

Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что причиной отравления детей в лагере «Белые горы» стал норовирус: три сотрудника пищеблока скрыли имеющиеся у них признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи.

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