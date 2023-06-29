В Совфеде назвали долгожданным решение ввести предмет «Основа безопасности и защита Родины»

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT информацию о том, что предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится в школах с 2024 года.

По словам Гумеровой, это «очень долгожданное решение». Она пояснила, что среди родителей, педагогов и общественности долго обсуждался вопрос, наполнить ли новым содержанием предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» или вернуть начальную военную подготовку.

«На наш взгляд, это как раз разумное сбалансированное решение — «Основа безопасности и защита Родины», которая включает в себя целый комплекс вопросов. Это будет система, безусловно, которая, с одной стороны, даст детям навыки основ безопасности жизнедеятельности, но в то же время и будет сделан акцент на патриотическом воспитании. Уметь обращаться с оружием, какие-то первоначальные навыки, оказание медицинской помощи — это лишь малая составляющая в целом патриотического воспитания. Я думаю, что это очень своевременно, важно сейчас, чтобы содержание было правильным, и я уверена, что этот предмет займёт достойное место в школьной программе», — заключила собеседница RT.

Ранее заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева, выступая в Госдуме, заявила, что предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится в школах с 2024 года.

Она добавила, что параллельно ведомство будет вести работу над новым учебником для основной и средней школы.