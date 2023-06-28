В Ивановской области сообщили о гибели экипажа Ил-22 при исполнении воинского долга 24 июня

При исполнении воинского долга 24 июня погиб экипаж самолёта Ил-22, базировавшегося в Ивановской области. Об этом сообщили власти региона.

«Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям, — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-лётчиков, вставших на пути участников вооружённого мятежа.

Он добавил, что будет сделано всё для поддержки семей военнослужащих, погибших при вооружённом мятеже 24 июня.