В Ивановской области сообщили о гибели экипажа Ил-22 при исполнении воинского долга 24 июня
- РИА Новости
«Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям, — говорится в заявлении в Telegram-канале.
Ранее российский президент Владимир Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-лётчиков, вставших на пути участников вооружённого мятежа.
Он добавил, что будет сделано всё для поддержки семей военнослужащих, погибших при вооружённом мятеже 24 июня.