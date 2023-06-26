Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-лётчиков
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Об этом он сказал в ходе обращения.
«Мужество и самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», — заявил президент.
Глава государства поблагодарил всех военных, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, вставших на пути у мятежников.
Президент также подчеркнул, что с самого начала событий были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, защите конституционного строя и граждан.
RT вёл прямую трансляцию.