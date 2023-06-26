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Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-лётчиков

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Российский президент Владимир Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-лётчиков, вставших на пути участников вооружённого мятежа.
Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-лётчиков
  • © РИА Новости / Гавриил Григоров

Об этом он сказал в ходе обращения.

«Мужество и самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», — заявил президент.

Глава государства поблагодарил всех военных, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, вставших на пути у мятежников.

Президент также подчеркнул, что с самого начала событий были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, защите конституционного строя и граждан.

RT вёл прямую трансляцию.

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