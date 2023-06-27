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Путин: будет сделано всё для поддержки семей военнослужащих, погибших при мятеже

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Российский президент Владимир Путин заявил, что будет сделано всё для поддержки семей военнослужащих, погибших при вооружённом мятеже 24 июня.
Путин: будет сделано всё для поддержки семей военнослужащих, погибших при мятеже
  • kremlin.ru

Об этом он заявил во время мероприятия в Кремле.

«Без всяких сомнений — я уже министру говорил — будет сделано всё, для того чтобы поддержать семьи погибших наших товарищей», — отметил президент.

Также Путин заявил, что за вооружёнными мятежами всегда следует хаос и гражданская война.

26 июня в ходе обращения Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-лётчиков, вставших на пути участников вооружённого мятежа.

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