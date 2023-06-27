Путин: будет сделано всё для поддержки семей военнослужащих, погибших при мятеже

Российский президент Владимир Путин заявил, что будет сделано всё для поддержки семей военнослужащих, погибших при вооружённом мятеже 24 июня.

Об этом он заявил во время мероприятия в Кремле.

«Без всяких сомнений — я уже министру говорил — будет сделано всё, для того чтобы поддержать семьи погибших наших товарищей», — отметил президент.

Также Путин заявил, что за вооружёнными мятежами всегда следует хаос и гражданская война.

26 июня в ходе обращения Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-лётчиков, вставших на пути участников вооружённого мятежа.