Путин: будет сделано всё для поддержки семей военнослужащих, погибших при мятеже
- kremlin.ru
Об этом он заявил во время мероприятия в Кремле.
«Без всяких сомнений — я уже министру говорил — будет сделано всё, для того чтобы поддержать семьи погибших наших товарищей», — отметил президент.
Также Путин заявил, что за вооружёнными мятежами всегда следует хаос и гражданская война.
26 июня в ходе обращения Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-лётчиков, вставших на пути участников вооружённого мятежа.